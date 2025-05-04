General Motors объявила о массовых увольнениях на заводе в Ошаве: профсоюз требует пересмотра решения

В пятницу, 3 мая, стало известно о решении руководства General Motors уволить 750 рабочих на сборочном заводе в городе Ошава, провинция Онтарио, Канада. Об этом сообщила президент крупнейшего канадского автопрофсоюза Unifor Лана Пейн, подчеркнув, что профсоюз считает шаг компании «безрассудным» и намерен бороться за права своих членов.

Согласно официальным сообщениям, сокращения связаны с изменениями в производственном графике: завод переходит с трёхсменного на двухсменный режим работы. Однако, по словам представителей профсоюза, решение GM напрямую связано с новыми торговыми барьерами и тарифами, введёнными администрацией президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей и автокомпонентов из Канады. Это вынудило компанию пересмотреть производственные планы и сократить персонал.

Лана Пейн резко осудила действия General Motors, заявив:

«Мы не позволим GM торговать канадскими рабочими местами, чтобы завоевать благосклонность Дональда Трампа».

Она добавила, что компания обязана уведомить сотрудников о предстоящих увольнениях за шесть месяцев, и этот процесс уже запущен. Профсоюз намерен добиваться отмены решения и защищать интересы работников всеми доступными средствами, включая переговоры и возможные протестные акции.

Завод в Ошаве — один из старейших и крупнейших автосборочных предприятий Канады. Массовые увольнения затронут не только непосредственно работников GM, но и поставщиков, а также смежные отрасли региона. Это может привести к росту безработицы и негативно сказаться на экономике города.

Местные власти и правительство Онтарио уже выразили обеспокоенность ситуацией. Премьер-министр провинции Даг Форд назвал новость «чрезвычайно тяжёлой» для семей рабочих и пообещал содействие в поиске новых рабочих мест и переквалификации.

Профсоюз Unifor настаивает на необходимости пересмотра решения GM и требует от федерального правительства Канады более активной защиты национальных интересов в условиях торговых войн и давления со стороны США.

В ближайшие недели ожидаются переговоры между премьер-министром Канады Марком Карни и президентом США Дональдом Трампом, где вопросы тарифов и будущего автопрома станут одними из ключевых тем.

Массовые увольнения на заводе General Motors в Ошаве стали тревожным сигналом для всей канадской автомобильной промышленности. Ситуация требует скоординированных действий профсоюзов, властей и бизнеса для защиты рабочих мест и обеспечения стабильности отрасли в условиях меняющейся мировой экономики.

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