В Монтережи мужчина погиб при опрокидывании гидросамолёта на реке Ришельё

В пятницу утром в регионе Монтережи, расположенном на южном берегу Монреаля, произошла трагедия: гидросамолёт перевернулся во время взлёта с реки Ришельё. В результате происшествия погиб мужчина в возрасте около 50 лет, ещё один человек получил лёгкие травмы.

Инцидент произошёл около 11 часов утра в районе города Сен-Базиль-ле-Гран, примерно в 30 километрах к востоку от центра Монреаля. По данным полиции Квебека (Sûreté du Québec, SQ), один из мужчин сумел выбраться из перевернувшегося самолёта и вплавь добрался до берега, отделавшись незначительными травмами.

Второй пассажир оказался заблокирован внутри частично затонувшего гидросамолёта. Его извлекли спасатели и доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось — он скончался.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные. По предварительным данным, признаков преступного умысла не выявлено. Совет по транспортной безопасности Канады начал расследование причин аварии.

Имена пострадавших и погибшего пока не разглашаются.

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