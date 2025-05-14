Трагедия Нормана Менье: как нехватка базовой медицинской помощи привела к эвтаназии

История 66-летнего Нормана Менье, парализованного пациента из Квебека, потрясла Канаду и стала поводом для масштабного расследования. Его случай — это не только личная трагедия, но и тревожный сигнал о состоянии системы здравоохранения, где отсутствие элементарных средств ухода может стоить человеку жизни.

Как всё произошло

В январе 2024 года Норман Менье был госпитализирован в больницу Сен-Жером с респираторной инфекцией. Уже в первые дни пребывания в отделении неотложной помощи он оказался на обычной каталке без специального матраса, предназначенного для предотвращения пролежней. Его гражданская супруга, Сильви Броссо, неоднократно просила персонал предоставить необходимое оборудование, но в больнице не оказалось терапевтических матрасов для пациентов с высоким риском развития пролежней. Как выяснилось на коронерском расследовании, такие матрасы нужно было заказывать у стороннего подрядчика, что привело к критической задержке.

Последствия промедления

За четыре дня на жесткой каталке у Менье образовалась глубокая рана — пролежень, который быстро ухудшился, обнажив мышцы и кость. Врачи признали, что процесс заживления займёт месяцы, если вообще возможен. К моменту, когда нужный матрас наконец был доставлен и установлен (1 марта 2024 года), состояние пациента стало необратимым. Менье испытывал невыносимые боли и, не видя надежды на выздоровление, принял решение воспользоваться медицинской помощью при смерти (MAID). Он ушёл из жизни 29 марта 2024 года, менее чем через месяц после госпитализации.

Реакция общества и власти

На коронерском расследовании координатор госпитализации больницы Сен-Жером Софи Сен-Пер подтвердила, что на складе не было подходящих матрасов, и их всегда приходится заказывать отдельно. Семья Менье и правозащитники назвали произошедшее «чистой халатностью» и подчеркнули, что больница не обеспечила даже базового ухода за пациентом с тяжёлой инвалидностью.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Министр здравоохранения Квебека и региональные власти инициировали собственные расследования, пообещав пересмотреть протоколы ухода за уязвимыми пациентами и провести дополнительное обучение персонала. Уже объявлено о мерах по обеспечению наличия специализированного оборудования в больницах и усилении контроля за уходом за лежачими больными.

Что дальше?

Коронерское расследование, которым руководит Дэйв Кимптон, продолжает работу. Планируется заслушать более 30 свидетелей и выработать рекомендации, чтобы подобные трагедии не повторялись. Этот случай стал болезненным напоминанием: даже в современной медицине судьба пациента часто зависит от простых, но жизненно необходимых вещей — внимания, сострадания и своевременного доступа к базовым средствам ухода.

История Нормана Менье — это призыв к переменам и уважению к достоинству каждого пациента, независимо от его физических возможностей.

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