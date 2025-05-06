В Монреале на выходных полностью закроют Ville-Marie Expressway на запад: что нужно знать водителям

Водителей Монреаля и пригородов ожидают значительные изменения в движении в ближайшие выходные: западное направление Ville-Marie Expressway (Route 136) будет полностью перекрыто для проведения ремонтных работ.

Где и когда будет закрытие

С пятницы, 11:59 вечера, до понедельника, 5:00 утра, Ville-Marie Expressway (Route 136) на запад будет закрыта на участке между съездом 5 (A-10/R-112/бульвар Робер-Бурасса/мосты Шамплен и Виктория) и въездом с улицы Fort. В этот же период будут перекрыты въезды на шоссе с улиц Saint-Antoine East и Lucien-L’Allier.

Причина работ

Министерство транспорта и устойчивой мобильности Квебека сообщает, что закрытие необходимо для продолжения ремонта бетонных конструкций над дорогой между Green Avenue и въездом в тоннель Ville-Marie. Это часть масштабной программы по обновлению инфраструктуры в центре Монреаля.

Как объехать закрытие

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать альтернативные дороги, такие как Saint-Jacques Street, бульвар Robert-Bourassa, а также другие городские улицы. Для грузового транспорта предусмотрены объезды через Guy Street, de la Montagne и René-Lévesque.

Перспектива на будущее

Министерство предупреждает, что до конца июня запланировано ещё как минимум три аналогичных закрытия Ville-Marie Expressway в западном направлении. Водителям советуют регулярно проверять актуальную информацию о дорожной ситуации на сайте Quebec511.info.

Совет автомобилистам:

Планируйте поездки заранее, следите за обновлениями дорожной ситуации и учитывайте возможные задержки. Закрытие Ville-Marie Expressway может привести к пробкам в центре города, особенно в часы пик.

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