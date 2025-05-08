В Монреале жильцы не могут вернуться домой спустя два месяца после частичного обрушения здания

Почти два месяца прошли с момента частичного обрушения заброшенного здания на авеню Парк в районе Майл-Энд, Монреаль, но десятки жильцов соседнего дома до сих пор не могут вернуться в свои квартиры. Инцидент произошёл 17 марта 2025 года: часть фасада пустующего здания по адресу 5986–5992 Park Ave. обрушилась, засыпав кирпичами и строительным мусором соседний жилой дом. К счастью, никто не пострадал, однако последствия для жильцов оказались крайне серьёзными.

Дом-призрак, который должен был быть снесён

Здание, зарегистрированное на компанию Habitat 237 Grande-Île S.E.N.C., уже два года числилось в списке подлежащих сносу. Местные жители и управляющие неоднократно жаловались на его аварийное состояние, а пожарные службы ещё в 2024 году рекомендовали срочный снос. Несмотря на это, здание продолжало стоять, и его плачевное состояние стало причиной вынужденной эвакуации соседей после обрушения.

Жизнь в ожидании и неопределённости

Среди тех, кто не может вернуться домой, — Микаэла Джерманни. Её квартира пострадала особенно сильно: кирпичи пробили окно и оказались прямо в гостиной. «Если бы я была дома в тот момент, всё могло закончиться трагедией», — говорит она. Сейчас Микаэла, как и многие другие, вынуждена жить у друзей, родственников или временно арендовать жильё, не зная, когда сможет вернуться в свою квартиру.

Бюрократия и отсутствие ответственности

Власти Монреаля выдали приказ о сносе здания, позволяющий обойти стандартные процедуры ради безопасности жителей. Однако собственник перестал сотрудничать с городом и не отвечает на запросы. Муниципалитет утверждает, что делает всё возможное, чтобы ускорить процесс, но без согласия владельца снос невозможен. Жильцы ежедневно звонят в городские службы, но получают лишь обещания, а конкретных сроков решения проблемы нет.

Социальные последствия и призыв к переменам

Ситуация с заброшенными и аварийными зданиями — не редкость для Монреаля. По мнению жителей, город должен ужесточить контроль за собственниками и быть готовым к более решительным действиям в случае угрозы безопасности. В условиях острого жилищного кризиса каждая потерянная квартира — это трагедия для семьи и дополнительная нагрузка на городскую инфраструктуру.

Ожидание продолжается

Пока власти и собственник не пришли к соглашению, десятки людей остаются без дома и ясных перспектив. Жильцы надеются, что их ситуация привлечёт внимание к проблеме заброшенных зданий и станет стимулом для перемен в городской политике. Ведь, как отмечают сами пострадавшие, «неужели нужно дождаться трагедии, чтобы город начал действовать?»

Журналисты продолжают следить за развитием ситуации и судьбой жильцов на авеню Парк.

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