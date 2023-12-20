Тату – отличный подарок к новогодним праздникам☝️
🌟 Привет, друзья! 🌟
🎄 Новый год – время для новых начинаний, и что может быть лучше, чем встретить его с новым стильным тату! 💥
🎉 Дарим вам уникальное предложение: татуировку по специальной новогодней цене - всего 90$ за час сеанса, вместо обычных 120$!
🎨 Да, вы не ослышались, это скидка в 25%! 💸
🚀 Это не просто рисунок на теле, это – искусство, которое выражает вашу индивидуальность.
✨ Идеальный подарок себе или близким к новогодним праздникам!
🌈 Заживает всего за 5 дней! Без сложных уходов, без перевязок – только красота и комфорт! 🔥
🎁 И помните, эта сказочная скидка действует только до конца января! Не упустите свой шанс преобразиться!
💌 За подробностями и записью – пишите нам в приват или по телефону: +1 514 226-3666.
✨ Мы ждем вас, чтобы вместе создать что-то по-настоящему невероятное!🎨
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