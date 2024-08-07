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Screenshot 2024-08-07 at 22-06-04 Ищем строителей – Поиск в Google
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Срочно требуются на постоянную работу карпентеры и хэнди-мэн

Требуются квалифицированные специалисты в строительную компанию в Монреале!

Мы ищем опытных карпентеров, маляров и хэнди-мэн для работы на постоянной основе.

Ваша квалификация и опыт будут вознаграждены конкурентоспособной заработной платой от 25 до 45 долларов в час.

Если вы готовы присоединиться к нашей команде профессионалов, звоните по телефону: 438 978-7436.

Контакты

Телефон
(438) 978-7436
Индекс
H3B3B2

Карта

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Срочно требуются на постоянную работу карпентеры и хэнди-мэн 0 reviews

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