Срочно требуются на постоянную работу карпентеры и хэнди-мэн

Требуются квалифицированные специалисты в строительную компанию в Монреале!

Мы ищем опытных карпентеров, маляров и хэнди-мэн для работы на постоянной основе.

Ваша квалификация и опыт будут вознаграждены конкурентоспособной заработной платой от 25 до 45 долларов в час.

Если вы готовы присоединиться к нашей команде профессионалов, звоните по телефону: 438 978-7436.