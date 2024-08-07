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Срочно требуются на постоянную работу карпентеры и хэнди-мэн
Требуются квалифицированные специалисты в строительную компанию в Монреале!
Мы ищем опытных карпентеров, маляров и хэнди-мэн для работы на постоянной основе.
Ваша квалификация и опыт будут вознаграждены конкурентоспособной заработной платой от 25 до 45 долларов в час.
Если вы готовы присоединиться к нашей команде профессионалов, звоните по телефону: 438 978-7436.
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H3B3B2
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