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Сдаётся новая квартира в St-Laurent, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер
Откройте Двери в Вашу Новую Жизнь в St-Laurent!
Просторная Новая Квартира на Сдачу - 1,034 кв. футов
- Расположение: Идеальное расположение рядом с Bois-Franc.
- Уют и Комфорт: 2 спальни и 2 современные ванные комнаты.
- Современность и Удобство: Полностью оборудована кондиционером, подземным гаражом и локером.
- Все включено: Наслаждайтесь всеми электроприборами и горячей водой без дополнительных затрат!
Уникальные Удобства
- Gym: Современный фитнес-центр для поддержания формы.
- Бассейн и Терраса: Наружный бассейн и прекрасная терраса на крыше для расслабления и встреч с друзьями.
Отличное Местоположение
- В шаговой доступности от метро, школ, парков, спортивного центра и магазинов.
Готова к Немедленному Заселению
Специальная Цена: $2,350/месяц
Позвоните сейчас и встречайте Новый год в вашей мечте - квартире в St-Laurent!
(514) 889-3595, Лев Голберг
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Сдаётся новая квартира в St-Laurent, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер 0 reviewsLogin to Write Your Review
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