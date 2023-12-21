Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад

Report Abuse

Pool
0 0 Reviews
Новое Рекомендуем Популярное
,
,

Сдаётся новая квартира в St-Laurent, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер

✨ Откройте Двери в Вашу Новую Жизнь в St-Laurent! ✨

🌟 Просторная Новая Квартира на Сдачу - 1,034 кв. футов 🌟

  • Расположение: Идеальное расположение рядом с Bois-Franc.
  • Уют и Комфорт: 2 спальни и 2 современные ванные комнаты.
  • Современность и Удобство: Полностью оборудована кондиционером, подземным гаражом и локером.
  • Все включено: Наслаждайтесь всеми электроприборами и горячей водой без дополнительных затрат!

🏋️‍♀️ Уникальные Удобства 🏊‍♂️

  • Gym: Современный фитнес-центр для поддержания формы.
  • Бассейн и Терраса: Наружный бассейн и прекрасная терраса на крыше для расслабления и встреч с друзьями.

📍 Отличное Местоположение 📍

  • В шаговой доступности от метро, школ, парков, спортивного центра и магазинов.

🔑 Готова к Немедленному Заселению 🔑

💰 Специальная Цена: $2,350/месяц 💰

📞 Позвоните сейчас и встречайте Новый год в вашей мечте - квартире в St-Laurent!

🌟 (514) 889-3595, Лев Голберг 🌟

Контакты

Телефон
+1 (514) 889-3595

Связаться

No record found!

Сдаётся новая квартира в St-Laurent, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Похожие объявления

Леон Арсланян — независимый страховой брокер
Популярное
Новое
4x4

Леон Арсланян — независимый страховой брокер

0.0
Автостраховки
+1
Страхование
2809
Будникова Валентина | Boudnikova Valentina – Company Agent at Century 21 Canada
Популярное
Новое

Будникова Валентина | Boudnikova Valentina – Company Agent at Century 21 Canada

0.0
Агенты
+1
Недвижимость
1301
Тату – отличный подарок к новогодним праздникам☝️
Популярное
Новое
4x4

Тату – отличный подарок к новогодним праздникам☝️

0.0
Уход за внешностью
266
Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования!
Популярное
4x4

Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования!

0.0
Кондиционеры, отопление
53
Новогодние акции от клиники Ideal Body
Популярное
Pro

Новогодние акции от клиники Ideal Body

0.0
Здоровье, медицина
68
Компания MTL Zenith приглашает водителей грузовиков
Популярное
4x4

Компания MTL Zenith приглашает водителей грузовиков

0.0
Перевозки
+1
Работа
271
IDeal Construction
Популярное
Premium

IDeal Construction

0.0
Ремонт и строительство
319
Татьяна Грунская – эффективная помощь на рынке недвижимости Монреаля
Популярное
Premium

Татьяна Грунская – эффективная помощь на рынке недвижимости Монреаля

0.0
Агенты
+1
Недвижимость
943
Кристел Геннадий | Ghenadie Cristel – Специалист по страхованию автомобилей и жилья
Популярное
Premium

Кристел Геннадий | Ghenadie Cristel – Специалист по страхованию автомобилей и жилья

5.0
Автостраховки
+1
Страхование
2527
Лифанова Фатима | Lifanova Fatima – Company Agent at Re/Max Invest
Популярное
Pro

Лифанова Фатима | Lifanova Fatima – Company Agent at Re/Max Invest

0.0
Агенты
+1
Недвижимость
450

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Расположение

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*