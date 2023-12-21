Сдаётся новая квартира в St-Laurent, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер

Откройте Двери в Вашу Новую Жизнь в St-Laurent!

Просторная Новая Квартира на Сдачу - 1,034 кв. футов

Расположение : Идеальное расположение рядом с Bois-Franc.

: Идеальное расположение рядом с Bois-Franc. Уют и Комфорт : 2 спальни и 2 современные ванные комнаты.

: 2 спальни и 2 современные ванные комнаты. Современность и Удобство : Полностью оборудована кондиционером, подземным гаражом и локером.

: Полностью оборудована кондиционером, подземным гаражом и локером. Все включено: Наслаждайтесь всеми электроприборами и горячей водой без дополнительных затрат!

Уникальные Удобства

Gym : Современный фитнес-центр для поддержания формы.

: Современный фитнес-центр для поддержания формы. Бассейн и Терраса: Наружный бассейн и прекрасная терраса на крыше для расслабления и встреч с друзьями.

Отличное Местоположение

В шаговой доступности от метро, школ, парков, спортивного центра и магазинов.

Готова к Немедленному Заселению

Специальная Цена: $2,350/месяц

Позвоните сейчас и встречайте Новый год в вашей мечте - квартире в St-Laurent!

(514) 889-3595, Лев Голберг