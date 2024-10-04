Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

Report Abuse

Прсихолог JPEG 1024
0 0 Reviews
Новое Популярное
,
, , , , , , ,

Психологические услуги от Натальи Коваловой

- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии. - Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения. - Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.

Ищете квалифицированную психологическую поддержку?

Наталья Ковалова — опытный когнитивно-поведенческий психотерапевт с более чем 2000 часами личной терапии, предлагает вам помощь в сложных жизненных ситуациях.

Что я предлагаю:
- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии.
- Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения.
- Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.

Мой опыт включает:
- Работа с такими состояниями, как посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, депрессия, панические атаки, социальная тревожность, эмоциональная нестабильность и другие.

Готова помочь вам в:
- Преодолении утрат, страхов и стресса.
- Нахождении путей к внутренней гармонии и стабильности.
- Построении крепких отношений с собой и окружающими.

Неважно, с чем вы столкнулись — я рядом, чтобы помочь вам никогда не сдаваться и двигаться вперед.

Очные сеансы проходят в моем офисе по адресу:
27 Хилл Стрит, Лондон W1J 5LP, Великобритания.

Свяжитесь со мной:
- Телефон: +44 7393 313787
- Email: [email protected]

-Вебсайт: https://kovalovapsy.com

Давайте вместе преодолеем любые жизненные трудности!

Контакты

Адрес
27 Хилл Стрит, Лондон W1J 5LP, Великобритания.
Телефон
+44 7393 313787
Email
[email protected]
Сайт
https://kovalovapsy.com/

Карта

Психологические услуги от Натальи Коваловой 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Расположение

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*