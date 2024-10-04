Психологические услуги от Натальи Коваловой
- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии. - Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения. - Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.
Ищете квалифицированную психологическую поддержку?
Что я предлагаю:
- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии.
- Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения.
- Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.
Мой опыт включает:
- Работа с такими состояниями, как посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, депрессия, панические атаки, социальная тревожность, эмоциональная нестабильность и другие.
Готова помочь вам в:
- Преодолении утрат, страхов и стресса.
- Нахождении путей к внутренней гармонии и стабильности.
- Построении крепких отношений с собой и окружающими.
Неважно, с чем вы столкнулись — я рядом, чтобы помочь вам никогда не сдаваться и двигаться вперед.
Очные сеансы проходят в моем офисе по адресу:
27 Хилл Стрит, Лондон W1J 5LP, Великобритания.
Свяжитесь со мной:
- Телефон: +44 7393 313787
- Email: [email protected]
-Вебсайт: https://kovalovapsy.com
Давайте вместе преодолеем любые жизненные трудности!
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