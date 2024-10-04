Психологические услуги от Натальи Коваловой

- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии. - Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения. - Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.

Ищете квалифицированную психологическую поддержку?

Наталья Ковалова — опытный когнитивно-поведенческий психотерапевт с более чем 2000 часами личной терапии, предлагает вам помощь в сложных жизненных ситуациях.

Что я предлагаю:

- Профессиональный подход к решению ваших проблем с использованием последних тенденций в психотерапии.

- Безопасное пространство для обсуждения ваших чувств и переживаний без страха осуждения.

- Поддержка в восстановлении уверенности в себе, улучшении самооценки и построении здоровых отношений.

Мой опыт включает:

- Работа с такими состояниями, как посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, депрессия, панические атаки, социальная тревожность, эмоциональная нестабильность и другие.

Готова помочь вам в:

- Преодолении утрат, страхов и стресса.

- Нахождении путей к внутренней гармонии и стабильности.

- Построении крепких отношений с собой и окружающими.

Неважно, с чем вы столкнулись — я рядом, чтобы помочь вам никогда не сдаваться и двигаться вперед.

Очные сеансы проходят в моем офисе по адресу:

27 Хилл Стрит, Лондон W1J 5LP, Великобритания.

Свяжитесь со мной:

- Телефон: +44 7393 313787

- Email: [email protected]

-Вебсайт: https://kovalovapsy.com

Давайте вместе преодолеем любые жизненные трудности!