Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования!
Наши настенные и центральные сплит-системы (обогрев + охлаждение) - это гарантия экономии электроэнергии и создания идеального микроклимата в любое время года.
И есть отличная новость: вы можете получить субсидию до 5 000 долларов!
Звоните нам, и мы расскажем, как это сделать.
Мы гордимся нашей десятилетней гарантией и индивидуальным подходом: наш специалист приедет к вам домой и бесплатно проведет предварительную оценку стоимости установки.
📞 Даниэль (только французский): 514 567 2643
📞 Анна (русский): 514 951 3949
И не забудьте: упомяните кодовое слово "Анна", чтобы получить эксклюзивную скидку 10% на ваш заказ!
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Air du Confort — ваш выбор для комфортного и экономного климата в доме!
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Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования! 0 reviewsLogin to Write Your Review
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