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Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования!

В Air du Confort, нашей семейной компании с 23-летним опытом, мы предлагаем вам не просто кондиционеры, а истинный комфорт для вашего дома.

Наши настенные и центральные сплит-системы (обогрев + охлаждение) - это гарантия экономии электроэнергии и создания идеального микроклимата в любое время года.

И есть отличная новость: вы можете получить субсидию до 5 000 долларов!

Звоните нам, и мы расскажем, как это сделать.

Мы гордимся нашей десятилетней гарантией и индивидуальным подходом: наш специалист приедет к вам домой и бесплатно проведет предварительную оценку стоимости установки.

📞 Даниэль (только французский): 514 567 2643

📞 Анна (русский): 514 951 3949

И не забудьте: упомяните кодовое слово "Анна", чтобы получить эксклюзивную скидку 10% на ваш заказ!

Посетите наш сайт для дополнительной информации: https://airduconfort.com/

Air du Confort — ваш выбор для комфортного и экономного климата в доме!

Контакты

Телефон
+1(514)951-3949
Сайт
https://airduconfort.com/

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Освежите свой дом с Air du Confort — Вашим надёжным помощником в мире кондиционирования! 0 reviews

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