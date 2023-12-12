Новогодняя акция от клиники Ideal Body:

🌟 Измени себя с помощью наших косметических процедур!

🔹 EMSella:

Укрепите мышцы тазового дна с помощью инновационной электромагнитной терапии.

Повышайте общее самочувствие и здоровье тазовой области.

6 процедур всего за $900.

🔹 Coolsculpting:

Избавляйтесь от устойчивых жировых отложений без хирургического вмешательства.

Формируйте контуры вашего тела без длительного периода реабилитации.

4 процедуры за $1800

🔹 Emsculpt:

Сформируйте и укрепите ваше тело легко и без хирургического вмешательства, используя безболезненную электромагнитную технологию.

Этот метод позволяет нарастить мышечную массу и улучшить рельеф, делая вашу фигуру более подтянутой и добавляя уверенности в собственной привлекательности.

4 процедуры за $1800 - просто и эффективно.

🔹 PDO Threads:

Переопределите красоту с нашим нехирургическим лифтингом.

Используются саморассасывающиеся нити для возвращения коже молодости и эластичности.

Эффективно подтягивает и укрепляет обвисшую кожу.

Лифтинг лица за $950.

🔹 Jet peel:

Переживите великолепное омоложение с нашей неинвазивной процедурой.

Глубокое очищение, интенсивное увлажнение и восстановление кожи.

2 процедуры за $400 или 3 за $550.

🔹 Dermal Fillers:

Восстановите молодость и контуры лица с нашей нехирургической процедурой.

Уменьшайте морщины и добавляйте объем коже.

2 мл за $500.

🔹 Botox:

Откройте новые возможности для вашей кожи с нашим Ботоксом.

Раскройте потенциал своей кожи, сделав её более гладкой и молодой

Эффективно сглаживает морщины и мелкие линии.

Ботокс эффективно омолаживает, придавая вашему лицу свежий и естественный вид.

$8 за единицу .

Fotona 4D:

Познакомьтесь с новым словом в неинвазивном омоложении лица благодаря этой передовой лазерной технологии.

Она эффективно борется с признаками старения, такими как дряблость кожи, морщины и неравномерный тон, обеспечивая комплексный, многоуровневый лифтинг и восстановление. 3 процедуры за $1000

Sculptra :

Восстановите молодость вашего лица с этой инъекционной процедурой, стимулирующей выработку коллагена.

Она эффективно возвращает объем и улучшает текстуру кожи, обеспечивая деликатное и естественное омоложение.

2 процедуры за $900

Belkyra :

Улучшите контуры вашего профиля с уверенностью благодаря этой нехирургической инъекционной процедуре.

Она специально разработана для уменьшения устойчивых жировых отложений под подбородком, создавая чёткий и хорошо очерченный контур подбородка.

2 процедуры за $900

IPL :

Осветлите вашу кожу с помощью терапии интенсивным пульсирующим светом, неинвазивного лечения, которое целенаправленно борется с повреждениями от солнца, пятнами старения и покраснениями, оставляя ваш тон кожи освеженным и оживленным.

4 процедуры за $550

Microneedling RF :

Совершенствуйте уход за кожей с помощью радиочастотной энергии и микроигольчатой техники, стимулирующих выработку коллагена.

Это обеспечивает более упругую, гладкую кожу и равномерный, сияющий тон.

Лицо и шея -1 процедура за $450

💫 Воспользуйтесь этим шансом, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше!