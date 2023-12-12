Новогодняя акция от клиники Ideal Body
Новогодняя акция от клиники Ideal Body:
🌟 Измени себя с помощью наших косметических процедур!
🔹 EMSella:
Укрепите мышцы тазового дна с помощью инновационной электромагнитной терапии.
Повышайте общее самочувствие и здоровье тазовой области.
6 процедур всего за $900.
🔹 Coolsculpting:
Избавляйтесь от устойчивых жировых отложений без хирургического вмешательства.
Формируйте контуры вашего тела без длительного периода реабилитации.
4 процедуры за $1800
🔹 Emsculpt:
Сформируйте и укрепите ваше тело легко и без хирургического вмешательства, используя безболезненную электромагнитную технологию.
Этот метод позволяет нарастить мышечную массу и улучшить рельеф, делая вашу фигуру более подтянутой и добавляя уверенности в собственной привлекательности.
4 процедуры за $1800 - просто и эффективно.
🔹 PDO Threads:
Переопределите красоту с нашим нехирургическим лифтингом.
Используются саморассасывающиеся нити для возвращения коже молодости и эластичности.
Эффективно подтягивает и укрепляет обвисшую кожу.
Лифтинг лица за $950.
🔹 Jet peel:
Переживите великолепное омоложение с нашей неинвазивной процедурой.
Глубокое очищение, интенсивное увлажнение и восстановление кожи.
2 процедуры за $400 или 3 за $550.
🔹 Dermal Fillers:
Восстановите молодость и контуры лица с нашей нехирургической процедурой.
Уменьшайте морщины и добавляйте объем коже.
2 мл за $500.
🔹 Botox:
Откройте новые возможности для вашей кожи с нашим Ботоксом.
Раскройте потенциал своей кожи, сделав её более гладкой и молодой
Эффективно сглаживает морщины и мелкие линии.
Ботокс эффективно омолаживает, придавая вашему лицу свежий и естественный вид.
$8 за единицу .
Fotona 4D:
Познакомьтесь с новым словом в неинвазивном омоложении лица благодаря этой передовой лазерной технологии.
Она эффективно борется с признаками старения, такими как дряблость кожи, морщины и неравномерный тон, обеспечивая комплексный, многоуровневый лифтинг и восстановление. 3 процедуры за $1000
Sculptra :
Восстановите молодость вашего лица с этой инъекционной процедурой, стимулирующей выработку коллагена.
Она эффективно возвращает объем и улучшает текстуру кожи, обеспечивая деликатное и естественное омоложение.
2 процедуры за $900
Belkyra :
Улучшите контуры вашего профиля с уверенностью благодаря этой нехирургической инъекционной процедуре.
Она специально разработана для уменьшения устойчивых жировых отложений под подбородком, создавая чёткий и хорошо очерченный контур подбородка.
2 процедуры за $900
IPL :
Осветлите вашу кожу с помощью терапии интенсивным пульсирующим светом, неинвазивного лечения, которое целенаправленно борется с повреждениями от солнца, пятнами старения и покраснениями, оставляя ваш тон кожи освеженным и оживленным.
4 процедуры за $550
Microneedling RF :
Совершенствуйте уход за кожей с помощью радиочастотной энергии и микроигольчатой техники, стимулирующих выработку коллагена.
Это обеспечивает более упругую, гладкую кожу и равномерный, сияющий тон.
Лицо и шея -1 процедура за $450
💫 Воспользуйтесь этим шансом, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше!
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