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Начните Новый Год с Танцев!
Привет, я Камила, профессиональный инструктор бальных танцев.
С опытом обучения у лучших тренеров Казахстана и Европы, я рада предложить вам свои услуги в Монреале.
Занимаюсь обучением детей и взрослых этому замечательному виду искусства и спорта уже несколько лет.
🌟 Объявляю набор на 2024 год:
- Детские группы для детей от 4 лет по бальным танцам.
- Взрослые группы: "Lady Styling" только для женщин и группа для начинающих по латиноамериканской программе.
📍 Занятия пройдут в студии "Dansesport Club" на бульваре Декари, недалеко от метро "Намюр".
Если вы хотите научиться танцевать, свяжитесь со мной для уточнения всех деталей:
- 📞 Телефон: +15149431246
- WhatsApp: +77778205577
- Instagram: @kml.dnce