Начните Новый Год с Танцев!

Привет, я Камила, профессиональный инструктор бальных танцев.

С опытом обучения у лучших тренеров Казахстана и Европы, я рада предложить вам свои услуги в Монреале.

Занимаюсь обучением детей и взрослых этому замечательному виду искусства и спорта уже несколько лет.

🌟 Объявляю набор на 2024 год:

Детские группы для детей от 4 лет по бальным танцам.

Взрослые группы: "Lady Styling" только для женщин и группа для начинающих по латиноамериканской программе.

📍 Занятия пройдут в студии "Dansesport Club" на бульваре Декари, недалеко от метро "Намюр".

Если вы хотите научиться танцевать, свяжитесь со мной для уточнения всех деталей: