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Компания MTL Zenith приглашает водителей грузовиков

🚚 MTL Zenith приглашает водителей грузовиков! 🌟 Присоединяйтесь к нашей команде на полный или неполный рабочий день с FAST CARD для работы на контракте с FedEx Freight.

📍 Маршрут: Монреаль, QC - Лондон, ON

🕒 График: Выезд из Дорваль Ярд в 4:00, возвращение в 24:00

🚛 Требования:

  • Лицензия 1 класса, опыт работы не менее 2 лет или сертификат CFTR
  • Отсутствие судимостей, наличие FAST CARD

💰 Заработок:

  • Полная занятость: $1925/неделя (5 рабочих дней)
  • Неполная занятость: $385/смена или $770 за 2 дня (понедельник и пятница)

🚛 Техника: Новый Kenworth T680 2023 г.в. с АВТОМАТИЧЕСКОЙ трансмиссией - обновляем каждые 2,5 года!

📞 Контакт: Для дополнительной информации звоните Россу по тел. 514-808-5944.

🌟 MTL Zenith - ваш шанс стать частью ведущей команды в сфере транспортных перевозок!

Контакты

Телефон
+1 (514)808-5944
Email
naba.admin@gmail.com

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