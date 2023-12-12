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Компания MTL Zenith приглашает водителей грузовиков
🚚 MTL Zenith приглашает водителей грузовиков! 🌟 Присоединяйтесь к нашей команде на полный или неполный рабочий день с FAST CARD для работы на контракте с FedEx Freight.
📍 Маршрут: Монреаль, QC - Лондон, ON
🕒 График: Выезд из Дорваль Ярд в 4:00, возвращение в 24:00
🚛 Требования:
- Лицензия 1 класса, опыт работы не менее 2 лет или сертификат CFTR
- Отсутствие судимостей, наличие FAST CARD
💰 Заработок:
- Полная занятость: $1925/неделя (5 рабочих дней)
- Неполная занятость: $385/смена или $770 за 2 дня (понедельник и пятница)
🚛 Техника: Новый Kenworth T680 2023 г.в. с АВТОМАТИЧЕСКОЙ трансмиссией - обновляем каждые 2,5 года!
📞 Контакт: Для дополнительной информации звоните Россу по тел. 514-808-5944.
🌟 MTL Zenith - ваш шанс стать частью ведущей команды в сфере транспортных перевозок!
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