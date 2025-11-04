Подписаться на рассылку
Dr. Юлия Гребнева
Dr. Юлия Гребнева — стоматолог

Стоматологический центр “Olympique”

Улыбка вашей мечты — рядом!
Откройте для себя современную стоматологию с индивидуальным подходом, вниманием к деталям и заботой о вашем здоровье.
В центре “Olympique” вас ждет команда опытных специалистов, новейшие методы лечения и приятная атмосфера.

  • Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей

  • Новейшие методы лечения и восстановления десен

  • Принимаются страховки всех ведущих компаний

Заботьтесь о здоровье зубов вместе с настоящими профессионалами.
Удобное расположение, современные технологии и тепло сотрудников — все, что нужно вашей улыбке!

Запишитесь прямо сейчас и почувствуйте разницу!
42AA Boul. St.Charles, Beaconsfield, Quebec H9W 5Z6 (м. Snowdon)
(514) 695-5545
www.dentalolympic.com

Бульвар Сен Шарль, Кирклан, Квебек, Канада
H9W 5Z6

