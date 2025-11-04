Dr. Юлия Гребнева — стоматолог
Description
Стоматологический центр “Olympique”
Улыбка вашей мечты — рядом!
Откройте для себя современную стоматологию с индивидуальным подходом, вниманием к деталям и заботой о вашем здоровье.
В центре “Olympique” вас ждет команда опытных специалистов, новейшие методы лечения и приятная атмосфера.
-
Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей
-
Новейшие методы лечения и восстановления десен
-
Принимаются страховки всех ведущих компаний
Заботьтесь о здоровье зубов вместе с настоящими профессионалами.
Удобное расположение, современные технологии и тепло сотрудников — все, что нужно вашей улыбке!
Запишитесь прямо сейчас и почувствуйте разницу!
42AA Boul. St.Charles, Beaconsfield, Quebec H9W 5Z6 (м. Snowdon)
(514) 695-5545
www.dentalolympic.com
Контакты
Адрес
Бульвар Сен Шарль, Кирклан, Квебек, Канада
Индекс
H9W 5Z6