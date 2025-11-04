Подписаться на рассылку
Аурелиу Штефанеса (Златко)
Аурелиу Штефанеса (Златко)

Аюрведическая клиника DeviMa — здоровье природными методами

,

Description

Dr.N.(ND) Аурелиу Штефанеса (Златко)

  • Высшее медицинское образование (педиатрия, геронтология — Кишинёв, Санкт-Петербург)

  • Доктор Аюрведы (Ришикеш, Индия)

  • Доктор Натуротерапевт

  • Член Академии Натуротерапевтов Канады

Аюрведические консультации:

  • Пульсодиагностика

  • Иридодиагностика

  • Магниторефлексотерапия

  • Профилактика и лечение заболеваний у детей и взрослых любого возраста

  • Соматические, аутоиммунные, кожные и глазные заболевания

  • Диабет, болезни ЦНС, ССС, ЖКТ, почек и суставов

Все лечение проводится аюрведическими, биорегуляторными и натуральными препаратами.
Принимаются страховки, выдаются реситы.

12348 rue Lachapelle, Montreal H4J 2M8
Тел.: (514) 793-1108
Email: [email protected]
Instagram: @clinique.devima

Адрес
12348 Rue Lachapelle, Montréal, Квебек H4J 2M8, Канада
Телефон
+1 514 793-1108
Индекс
H4J 2M8

Карта

12348 Rue Lachapelle, Montréal, Квебек H4J 2M8, Канада
Связаться

