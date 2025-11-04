Аюрведическая клиника DeviMa — здоровье природными методами
Dr.N.(ND) Аурелиу Штефанеса (Златко)
Высшее медицинское образование (педиатрия, геронтология — Кишинёв, Санкт-Петербург)
Доктор Аюрведы (Ришикеш, Индия)
Доктор Натуротерапевт
Член Академии Натуротерапевтов Канады
Аюрведические консультации:
Пульсодиагностика
Иридодиагностика
Магниторефлексотерапия
Профилактика и лечение заболеваний у детей и взрослых любого возраста
Соматические, аутоиммунные, кожные и глазные заболевания
Диабет, болезни ЦНС, ССС, ЖКТ, почек и суставов
Все лечение проводится аюрведическими, биорегуляторными и натуральными препаратами.
Принимаются страховки, выдаются реситы.
12348 rue Lachapelle, Montreal H4J 2M8
Тел.: (514) 793-1108
Email: [email protected]
Instagram: @clinique.devima
