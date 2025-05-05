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Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
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5 мая 2025 г., 17_25_55
5 мая 2025 г., 17_25_55

⚓ Ваш идеальный причал на лето — на острове Иль-Перо!

Новое Рекомендуем
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Description

Мечтаете швартоваться там, где сливаются две реки и начинается настоящий покой?
Сдаётся место для пантона на острове Иль-Перо — с 15 мая по 31 октября! Уникальная локация в точке встречи притока Оттавы и великой реки Святого Лаврентия: чистый воздух, пейзажи как с открытки и парковка прямо рядом.
Ваш яхтенный сезон начинается здесь — удобный подъезд, живописный берег, и ощущение, что вы — на своей личной вилле у воды.

📞 Звоните: 514 475-0341 — свободное место ждёт только вас!

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Телефон
+1 514 475-0341

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Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
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