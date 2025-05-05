⚓ Ваш идеальный причал на лето — на острове Иль-Перо!
Новое Рекомендуем
Description
Мечтаете швартоваться там, где сливаются две реки и начинается настоящий покой?
Сдаётся место для пантона на острове Иль-Перо — с 15 мая по 31 октября! Уникальная локация в точке встречи притока Оттавы и великой реки Святого Лаврентия: чистый воздух, пейзажи как с открытки и парковка прямо рядом.
Ваш яхтенный сезон начинается здесь — удобный подъезд, живописный берег, и ощущение, что вы — на своей личной вилле у воды.
📞 Звоните: 514 475-0341 — свободное место ждёт только вас!