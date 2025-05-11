В Кот-Сен-Люк 76-летняя женщина погибла из-за падения крупной ветки дерева

В субботу в пригороде Монреаля Кот-Сен-Люк трагически погибла 76-летняя женщина после того, как на неё упала крупная ветка дерева. Инцидент произошёл около 12:50 дня на углу улиц Queen Mary Road и Macdonald Avenue, где, по словам очевидцев, женщина ожидала автобуса.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, пожарные и бригада скорой помощи после многочисленных звонков на номер 911. Как рассказала представитель полиции Монреаля (SPVM) Вероник Дюбюк, к их приезду один из прохожих уже пытался оказать пострадавшей первую помощь и делал сердечно-лёгочную реанимацию.

Женщина получила серьёзную травму головы и была доставлена в больницу в критическом состоянии. В воскресенье родственники сообщили CTV News, что, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в больнице.

Полиция Монреаля заявила, что происшествие не носит криминального характера, однако место было оцеплено для проведения расследования. Причины смерти будет устанавливать коронер.

Трагедия вызвала обеспокоенность среди местных жителей по поводу состояния старых деревьев в районе, особенно вблизи автобусных остановок, где часто собираются люди.

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