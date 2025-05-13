Кандидат в мэры Монреаля оказалась в центре скандала из-за незаконного депозита от арендатора

Сорая Мартинес Феррада, лидер оппозиционной партии Ensemble Montréal и кандидат на пост мэра Монреаля, столкнулась с резкой критикой после того, как признала получение депозита в размере 1 000 долларов от одного из своих арендаторов. Такая практика прямо запрещена законодательством Квебека.

В чём суть скандала?

По словам Мартинес Феррада, депозит не относился к арендной плате, а был предназначен за пользование бытовой техникой. Тем не менее, статья 1904 Гражданского кодекса Квебека чётко гласит: арендодатель не имеет права требовать от арендатора никаких сумм, кроме самой аренды, ни в качестве депозита, ни под каким-либо другим предлогом.

Мартинес Феррада заявила, что сдачей недвижимости занимался агент, и она не знала о запрете на подобные депозиты. Она подчеркнула, что, как только узнала о нарушении из СМИ, сразу вернула деньги арендатору и взяла на себя полную ответственность за ситуацию.

«Я здесь перед вами, чтобы взять на себя полную ответственность за этот вопрос, и делаю это не спустя два дня, а в тот же день, когда ситуация была освещена в СМИ», — заявила Мартинес Феррада.

Реакция соперников и общества

Люк Рабуэн, лидер партии Projet Montréal и основной соперник Мартинес Феррада на выборах, отметил:

«Все должны соблюдать закон, особенно если претендуют на пост мэра Монреаля. Никто не может быть выше закона».

Несмотря на прежний опыт работы в качестве депутата и парламентского секретаря министра по вопросам жилья, Мартинес Феррада утверждает, что не знала о таком запрете, поскольку законы по аренде различаются в разных провинциях Канады. Она также отметила, что многие жители Монреаля не осведомлены об этом правиле и подобная практика всё ещё встречается.

Политические последствия

Скандал возник на фоне предвыборной кампании, где Мартинес Феррада позиционирует себя как «мэр по вопросам жилья» и обещает решить жилищный кризис в Монреале. Она подчеркивает, что готова учиться на своих ошибках и работать над улучшением ситуации с арендой жилья в городе.

Этот инцидент стал напоминанием о важности соблюдения законов и прозрачности для всех, кто претендует на руководящие посты, особенно в такой чувствительной сфере, как жилищная политика.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.