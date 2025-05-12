В Квебеке повысили минимальную заработную плату: что изменилось для работников

С 1 мая 2025 года в Квебеке вступило в силу повышение минимальной заработной платы. Теперь минимальная ставка составляет $16,10 в час вместо прежних $15,75. Это увеличение на 35 центов, или 2,2%. Решение о повышении было объявлено министром труда Жаном Буле ещё в январе этого года.

Кому поможет повышение?

По оценкам правительства, повышение затронет около 217 400 работников по всему Квебеку, из которых более половины — женщины. Министр труда отметил, что этот шаг позволит работникам увеличить свой располагаемый доход и частично сохранить покупательную способность на фоне инфляции. В среднем, годовой доход работников вырастет до $484.

Что с зарплатой работников, получающих чаевые?

Для работников, получающих чаевые, минимальная ставка выросла на 30 центов и теперь составляет $12,90 в час (рост на 2,38%). Такая же процентная прибавка применяется и к сезонным работникам, занятым исключительно сбором малины или клубники. Теперь минимальная оплата составит $4,78 за килограмм малины и $1,28 за килограмм клубники.

Аргументы сторон

Министр труда Жан Буле подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты соответствует прогнозируемому уровню инфляции в 2,1% на 2025-2026 финансовый год. Это должно помочь сохранить покупательную способность малообеспеченных работников, не создавая чрезмерной нагрузки на бизнес, особенно на малые и средние предприятия.

Однако некоторые организации, такие как Институт социально-экономических исследований (IRIS), считают, что даже после повышения минимальная зарплата остаётся недостаточной для достойной жизни, особенно в Монреале, где, по их оценкам, прожиточный минимум составляет $28 в час. Рост арендной платы и инфляция по-прежнему сильнее всего сказываются на малообеспеченных семьях.

Реакция бизнеса

Для работодателей это повышение стало самым скромным с 2018 года, когда Жан Буле занял пост министра труда. Представители бизнеса отмечают, что могли ожидать и большего роста, однако даже такое увеличение расходов добавляет давления на предприятия в условиях экономической неопределённости и недавних сокращений персонала.

Итог:

Повышение минимальной зарплаты в Квебеке — это шаг навстречу работникам, однако многие эксперты и профсоюзы считают его недостаточным для борьбы с реальным ростом стоимости жизни. В то же время правительство старается найти баланс между поддержкой малообеспеченных и возможностями бизнеса.

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