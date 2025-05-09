Поздравление с Днем Победы от Генерального Консульства России в Монреале

Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем Вас с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня мы воздаём дань неизмеримой благодарности и глубокого уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

Нашими недругами предпринимаются попытки исказить правду о Второй мировой войне. Сносят памятники, а на пьедесталы ставят предателей и пособников гитлеровцев. Перечеркивают память о героизме советских солдат-освободителей, о великой жертве, которую наш народ принес во имя жизни.

Наиважнейшей задачей для нас является пресечение любых попыток исказить или предать забвению нашу общую историю. Бережно хранить и передавать подрастающему поколению память о том, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском, в тяжёлых кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа.

На долю советского союза пришлось около двух третей всех военных усилий антигитлеровской коалиции.

Даже У.Черчилль в послании И.В.Сталину в 1944 году признал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины…».

И в этих словах – та самая правда, которую никто ранее не подвергал сомнению. 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбёжек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан.

9 мая – это не только день славы и памяти. Это день, который вновь и вновь заставляет каждого из нас задуматься о нашей ответственности не только за день сегодняшний, но и за будущее.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.