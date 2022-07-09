Деловой Монреаль — свежий выпуск №27-2022 (08 июля – 14 июля 2022г.). ДоТошный Эксперт рекомендует!

Квебек официально вступил в cедьмую волну Ковида.

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В этом номере:

Обезьянья оспа в Квебеке: две сотни заболевших и десять тысяч привитых;

Мировые СМИ – недельный обзор;

«Многоликая Ася». Как сложилась жизнь младшей сестры Марины Цветаевой;

Премудрости русского языка: Тайны русских ругательств;

Эсте Лаудер – Основательница косметической империи «Estee Lauder»

Новости за неделю: КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная Канада: (продолжение);

Иммиграционные нововведения от Александры Мельниковой;

История всемирных брендов: Acer: верность традициям качества;

Анекдоты: Без шутки жить жутко!.

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Наша справка:

Еженедельник «Деловой Монреаль» – каждую пятницу о бизнесе и для бизнеса и не только, до 40 полос актуальной информации для бизнес-cообщества Монреаля и Канады.

«Деловой Монреаль» сегодня – это независимая монреальская газета о бизнесе и для бизнеса. Это 12 тыс. подписчиков. Это фирменный цвет, стиль и дизайн, А3 формат, современные технологии издательского бизнеса и бесценный труд дружного коллектива по созданию и выпуску еженедельного делового издания. Миссия издания: это возможность получать ценную информацию в любой точки мира в удобном электронном формате газеты. Помочь русскоязычному читателю еженедельно быть в курсе всех произошедших в Канаде, Монреале и в мире событий, тенденций в обществе и на рынках.

Дата основания «ДМ» – 01 октября 2006 года. Издатель: Canadian Media Group.

Награды «ДМ«:

Премия «Престиж » 2008

Работа редакционной коллегии удостоена первой премии на конкурсе русскоязычной прессы в Северной Америке по результатам 2011 года.

Ценности бренда «Деловой Монреаль»: ответственность, новаторство, свобода слова, позитивность. А также активность и любознательность. За последние годы в свете развития новых современных цифровых технологий к ним добавилась мобильность.

Ответственность – «Деловой Монреаль» ответственно подходит к своей роли в развитии общества и осознает важность ответственности, лежащей на нем

Свобода слова. Свобода прессы – неотъемлемая составляющая демократического общества. Мы за свободный обмен различных точек зрения на важные вопросы. Наша деятельность неотделима от свободы слова.

Новаторство. Готовность к экспериментам, применение современных технологий, нестандартный подход и поиск новых эффективных решений, взгляд с разных сторон – все это позволяет сделать новый интересный продукт для нашего читателя. Идти в ногу со временем, быть конкурентоспособным, думать о завтрашнем дне.

Позитивность. Нельзя двигаться вперед, если не видеть позитивных сторон. Позитивность и создание атмосферы доверия – важно для работы. Газета «ДМ» – это информационный инструмент, задача которого помогать бизнесу. От качества информации «ДМ» во многом зависит бизнес-атмосфера общества, мы понимаем это и делаем продукт для пользы вашему бизнесу.

Редакционная политика ДМ:

Редакционная коллегия сама решает, что будет опубликовано, а что – нет.

Интересы и потребности читателя главная забота редакции. Нельзя писать статьи, чтобы нравиться коллегам или отвечать интересам узкой группы читателей.

Мы проводить четкую грань между редакционным материалом и оплаченной рекламой.

Газета занимает просветительскую позицию: бизнес в новой стране – трудное, но важное и полезное для интеграции в канадском общества занятие. Чем больше иммигрантов будет заниматься бизнесом, тем лучше станет жизнь каждого человека.

Актуальные события и проблемы бизнеса, разные способы решения этих проблем немедленно занимают главное место на страницах газеты. Руководители и владельцы компаний рассказывали о своих подходах к старту, ведению и успеху своего дела.

Молодому поколению активных людей – старшим школьникам и студентам, которые уже сделали свои первые шаги в бизнесе, – посвящена регулярная рубрика Next. Популярность рубрики вышла за пределы газеты. Читатели и герои Next активно обмениваются опытом, знаниями, идеями и участвуют в ежегодной премии для начинающих предпринимателей.

Выпускающий редактор газеты «Деловой Монреаль»: Светлана Матвиенко.

Сетевые ресурсы: wemontreal.com, учредитель и издатель: Canadian Media Group.

Портал wemontreal.com – крупнейший в Квебеке интернет-ресурс, который объединяет бизнес-сообщество.

Сайт wemontreal.com является неоспоримым лидером среди русскоязычных ресурсов Квебека. Около 3000 человек ежедневно читают деловые новости на этом сайте.

Справочный интерактивный раздел Интервью с деловой человеком сайта wemontreal.com, репортажи и реклама постоянно пополняют и обновляют информацию о 1500 компаний и персон Монреаля и Канады. Также работают сервисы, « База недвижимости» (объявления о продаже недвижимости), «Хорошая работа» (поиск вакансий).

Большим интересом у деловой аудитории пользуется также ДоТошный Эксперт, познавательный проект об услугах и товарах, представленных на канадском и и американском рынках.

Электронный архив газеты «Деловой Монреаль» насчитывает почти 1000 выпусков.

Свежий выпуск: https://e-edition.wemontreal.com/arch/2022/business-montreal-2022_no-26.pdf