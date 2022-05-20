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Деятельность Канадской медиа группы Деловой Монреаль - свежий выпуск Деловой Монреаль — свежий выпуск №20-2022. ДоТошный Эксперт рекомендует!

Деловой Монреаль — свежий выпуск №20-2022. ДоТошный Эксперт рекомендует!

Svitlana Matviyenko Май 20, 2022 Деловой Монреаль - свежий выпуск, Деятельность Канадской медиа группы, Новости Оставить комментарий 3 Просмотров

Двое заболевших и десяток под подозрением: обезьянья оспа в Монреале

Семь прошедших дней подряд
Весь наш авторов отряд
Если можно так сказать
Жил лишь тем, чтоб рассказать
Актуальные проблемы,
Честно выбранные темы
О нечестном мы – молчок!
К вам летит наш Свежачок!

В этом номере:

  • Мокро, жарко и громко: грозы испортят длинные выходные в Монреале;
  • Мировые СМИ – недельный обзор;
  • Премудрости русского языка;
  • Настоящий Д’Артаньян, мушкетёр, прототип героя Дюма –реальная личность!
  • Новости за неделю: КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;
  • Неожиданная Канада: (продолжение);
  • Иммиграционные нововведения от Александры Мельниковой;
  • История всемирных брендов: Zara;
  • Анекдоты: Поехали в ресторан…

и мнегое другое…

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Наша справка:

Еженедельник «Деловой Монреаль» – каждую пятницу о бизнесе и для бизнеса и не только, до 40 полос актуальной информации  для бизнес-cообщества Монреаля и Канады.

«Деловой Монреаль» сегодня – это независимая монреальская газета о бизнесе и для бизнеса. Это 12 тыс. подписчиков. Это фирменный цвет, стиль и дизайн, А3 формат, современные технологии издательского бизнеса и бесценный труд дружного коллектива по созданию и выпуску еженедельного делового издания. Миссия издания: это возможность получать ценную информацию в любой точки мира в удобном электронном формате газеты. Помочь русскоязычному читателю еженедельно быть в курсе всех произошедших в Канаде, Монреале и в мире событий, тенденций в обществе и на рынках.

Дата основания «ДМ» – 01 октября 2006 года. Издатель: Canadian Media Group.

Награды «ДМ«:

  • Премия  «Престиж » 2008
  • Работа редакционной коллегии удостоена первой премии на конкурсе русскоязычной прессы в Северной Америке по результатам 2011 года.

Ценности бренда «Деловой Монреаль»: ответственность, новаторство, свобода слова, позитивность. А также активность и любознательность. За последние годы в свете развития новых современных цифровых технологий к ним добавилась мобильность.

Ответственность – «Деловой Монреаль» ответственно подходит к своей роли в развитии общества и осознает важность ответственности, лежащей на нем

Свобода слова. Свобода прессы – неотъемлемая составляющая демократического общества. Мы за свободный обмен различных точек зрения на важные вопросы. Наша деятельность неотделима от свободы слова.

Новаторство. Готовность к экспериментам, применение современных технологий, нестандартный подход и поиск новых эффективных решений, взгляд с разных сторон – все это позволяет сделать новый интересный продукт для нашего читателя. Идти в ногу со временем, быть конкурентоспособным, думать о завтрашнем дне.

Позитивность. Нельзя двигаться вперед, если не видеть позитивных сторон. Позитивность и создание атмосферы доверия – важно для работы. Газета «ДМ» – это информационный инструмент, задача которого помогать бизнесу. От качества информации «ДМ» во многом зависит бизнес-атмосфера общества, мы понимаем это и делаем продукт для пользы вашему бизнесу.

Редакционная политика ДМ:

  • Редакционная коллегия сама решает, что будет опубликовано, а что – нет.
  • Интересы и потребности читателя главная забота редакции. Нельзя писать статьи, чтобы нравиться коллегам или отвечать интересам узкой группы читателей.
  • Мы проводить четкую грань между редакционным материалом и оплаченной рекламой.
  • Газета занимает просветительскую позицию: бизнес в новой стране   – трудное, но важное и полезное для интеграции в канадском общества занятие. Чем больше иммигрантов будет заниматься бизнесом, тем лучше станет жизнь каждого человека.

Актуальные события и проблемы бизнеса, разные способы решения этих проблем немедленно занимают главное место на страницах газеты. Руководители и владельцы компаний рассказывали о своих подходах к старту, ведению и успеху своего дела.

Молодому поколению активных людей – старшим школьникам и студентам, которые уже сделали свои первые шаги в бизнесе, – посвящена регулярная рубрика Next. Популярность рубрики вышла за пределы газеты. Читатели и герои Next активно обмениваются опытом, знаниями, идеями и участвуют в ежегодной премии для начинающих предпринимателей.

Выпускающий  редактор газеты «Деловой Монреаль»: Светлана Матвиенко.

Сетевые ресурсы: wemontreal.com, учредитель и издатель: Canadian Media Group.

Портал wemontreal.com – крупнейший в Квебеке интернет-ресурс, который объединяет бизнес-сообщество.

Сайт wemontreal.com является неоспоримым лидером среди русскоязычных ресурсов Квебека. Около 3000 человек ежедневно читают деловые новости на этом сайте.

Справочный интерактивный раздел  Интервью с деловой человеком сайта wemontreal.com, репортажи и реклама постоянно пополняют и обновляют информацию о 1500 компаний и персон Монреаля и Канады. Также работают сервисы, «База недвижимости» (объявления о продаже недвижимости), «Хорошая работа» (поиск вакансий).

Большим интересом у деловой аудитории пользуется также ДоТошный Эксперт, познавательный проект об услугах и товарах, представленных на канадском и и американском рынках.

Электронный архив газеты «Деловой Монреаль» насчитывает почти 1000 выпусков.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

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