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Политика Выборы Давайте продолжим: с какими лозунгами квебекские партии идут на выборы
drapeu

Давайте продолжим: с какими лозунгами квебекские партии идут на выборы

Olga Fedak Авг 19, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 17 Просмотров


В то же время все партии дружно обещают снизить налоги.

Лидер избирательной гонки Коалиция Avenir Québec (CAQ) обнародовала лозунг своей предвыборной кампании: “Давайте продолжим” (Continuons).

В пятницу партия заявила, что четыре года назад она предложила много изменений и, поскольку еще предстоит проделать немалую работу, нужно сохранить этот импульс.

CAQ вообще славится короткими лозунгами. Во время предыдущих выборов партия использовала слоганы “Сейчас” и “Готовы идти”.

Квебекские либералы, напротив, отдают предпочтение лозунгам подлиннее. В этом году они заявляют: “Голосуйте за реальное, реальные проблемы, реальные решения”.

Консервативная партия Квебека выбрала слоган “Свободно дома”.

Солидарный Квебек обещает своим поклонникам “Смену эпохи”. Лидер партии Габриэль Надо-Дюбуа объяснил, что “провинция не может решить сегодняшние проблемы с помощью решений 90-х годов”.

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