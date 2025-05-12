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Новости Архиепархия Монреаля создаёт новую структуру для стратегического управления церковной недвижимостью

Архиепархия Монреаля создаёт новую структуру для стратегического управления церковной недвижимостью

Степан Артемьевский Май 12, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 45 Просмотров

Архиепархия Монреаля объявила о создании новой инновационной некоммерческой организации — Корпорации католической римской недвижимости Монреаля (Corporation Immobilière Catholique Romaine de Montréal, CICRM). Эта структура станет дополнительным инструментом к уже существующему отделу недвижимости, но с особым акцентом на переосмысление роли церковных пространств и их служении на благо общества.

 

Миссия и задачи

По словам архиепископа Монреаля Кристиана Лепина, миссия CICRM — стать посредником между приходами (фабриками, управляющими церковными зданиями), муниципалитетами, государственными структурами и различными «партнёрами по развитию». Организация будет помогать приходам принимать стратегические решения по управлению, продаже или преобразованию церковной недвижимости, чтобы каждый проект приносил пользу местному сообществу, сохранял историческое и религиозное наследие, а также отвечал современным социальным вызовам.

Как будет работать CICRM

CICRM станет экспертной и поддерживающей структурой для приходов, снимая с них часть финансового и административного бремени, а также помогая реализовывать проекты, направленные на долгосрочное развитие. Организация будет сопровождать сложные процессы согласований, взаимодействовать с государственными органами и инвесторами, а также обеспечивать соблюдение всех нормативных требований.

Примеры проектов

Среди приоритетных направлений CICRM:

  • Реставрация исторических объектов для образовательных, культурных и туристических целей.
  • Преобразование церковных зданий в культурные и общественные пространства с сохранением архитектурного наследия.
  • Разработка новых общественных и религиозных центров, отвечающих актуальным потребностям жителей города.

Ответ на социальные вызовы

Создание CICRM стало актуальным на фоне острого жилищного кризиса и роста бездомности в Монреале. Архиепархия намерена использовать свой портфель недвижимости для решения этих проблем, например, переоборудуя бывшие приходские дома в социальное жильё или многофункциональные общественные центры.

Руководство

Генеральным директором CICRM назначен Стефано Марроне, ранее возглавлявший отдел недвижимости Архиепархии. Он обладает большим опытом в реализации крупных проектов и развитии партнёрских отношений в сфере недвижимости.

CICRM — это первый в Канаде подобный опыт, направленный на превращение церковной недвижимости в ресурс для социального развития, сохранения культурного наследия и поддержки миссии Католической церкви в Монреале.

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