Архиепархия Монреаля создаёт новую структуру для стратегического управления церковной недвижимостью

Миссия и задачи
По словам архиепископа Монреаля Кристиана Лепина, миссия CICRM — стать посредником между приходами (фабриками, управляющими церковными зданиями), муниципалитетами, государственными структурами и различными «партнёрами по развитию». Организация будет помогать приходам принимать стратегические решения по управлению, продаже или преобразованию церковной недвижимости, чтобы каждый проект приносил пользу местному сообществу, сохранял историческое и религиозное наследие, а также отвечал современным социальным вызовам.
Как будет работать CICRM
CICRM станет экспертной и поддерживающей структурой для приходов, снимая с них часть финансового и административного бремени, а также помогая реализовывать проекты, направленные на долгосрочное развитие. Организация будет сопровождать сложные процессы согласований, взаимодействовать с государственными органами и инвесторами, а также обеспечивать соблюдение всех нормативных требований.
Примеры проектов
Среди приоритетных направлений CICRM:
- Реставрация исторических объектов для образовательных, культурных и туристических целей.
- Преобразование церковных зданий в культурные и общественные пространства с сохранением архитектурного наследия.
- Разработка новых общественных и религиозных центров, отвечающих актуальным потребностям жителей города.
Ответ на социальные вызовы
Создание CICRM стало актуальным на фоне острого жилищного кризиса и роста бездомности в Монреале. Архиепархия намерена использовать свой портфель недвижимости для решения этих проблем, например, переоборудуя бывшие приходские дома в социальное жильё или многофункциональные общественные центры.
Руководство
Генеральным директором CICRM назначен Стефано Марроне, ранее возглавлявший отдел недвижимости Архиепархии. Он обладает большим опытом в реализации крупных проектов и развитии партнёрских отношений в сфере недвижимости.
CICRM — это первый в Канаде подобный опыт, направленный на превращение церковной недвижимости в ресурс для социального развития, сохранения культурного наследия и поддержки миссии Католической церкви в Монреале.
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