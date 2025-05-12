Архиепархия Монреаля создаёт новую структуру для стратегического управления церковной недвижимостью

Архиепархия Монреаля объявила о создании новой инновационной некоммерческой организации — Корпорации католической римской недвижимости Монреаля (Corporation Immobilière Catholique Romaine de Montréal, CICRM). Эта структура станет дополнительным инструментом к уже существующему отделу недвижимости, но с особым акцентом на переосмысление роли церковных пространств и их служении на благо общества.

Миссия и задачи

По словам архиепископа Монреаля Кристиана Лепина, миссия CICRM — стать посредником между приходами (фабриками, управляющими церковными зданиями), муниципалитетами, государственными структурами и различными «партнёрами по развитию». Организация будет помогать приходам принимать стратегические решения по управлению, продаже или преобразованию церковной недвижимости, чтобы каждый проект приносил пользу местному сообществу, сохранял историческое и религиозное наследие, а также отвечал современным социальным вызовам.

Как будет работать CICRM

CICRM станет экспертной и поддерживающей структурой для приходов, снимая с них часть финансового и административного бремени, а также помогая реализовывать проекты, направленные на долгосрочное развитие. Организация будет сопровождать сложные процессы согласований, взаимодействовать с государственными органами и инвесторами, а также обеспечивать соблюдение всех нормативных требований.

Примеры проектов

Среди приоритетных направлений CICRM:

Реставрация исторических объектов для образовательных, культурных и туристических целей.

Преобразование церковных зданий в культурные и общественные пространства с сохранением архитектурного наследия.

Разработка новых общественных и религиозных центров, отвечающих актуальным потребностям жителей города.

Ответ на социальные вызовы

Создание CICRM стало актуальным на фоне острого жилищного кризиса и роста бездомности в Монреале. Архиепархия намерена использовать свой портфель недвижимости для решения этих проблем, например, переоборудуя бывшие приходские дома в социальное жильё или многофункциональные общественные центры.

Руководство

Генеральным директором CICRM назначен Стефано Марроне, ранее возглавлявший отдел недвижимости Архиепархии. Он обладает большим опытом в реализации крупных проектов и развитии партнёрских отношений в сфере недвижимости.

CICRM — это первый в Канаде подобный опыт, направленный на превращение церковной недвижимости в ресурс для социального развития, сохранения культурного наследия и поддержки миссии Католической церкви в Монреале.

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