В Ирландии оценили, на сколько откладывается ратификация CETA

Правительству Ирландии потребуется не один месяц, чтобы разобраться со ситуацией по торговому соглашению между Евросоюзом и Канадой (CETA) и сделать предложение по сертификации

Правительству Ирландии потребуется не один месяц, чтобы разобраться со ситуацией по торговому соглашению между Евросоюзом и Канадой (CETA) и сделать предложение по сертификации, 17 ноября заявил заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар.

Ранее Верховный суд Ирландии постановил, что соглашение противоречит конституции республики. Это значит, что может понадобиться национальный референдум прежде чем этот закон можно будет ратифицировать.

«Я думаю, что важно отметить, что Верховный суд не определил, что референдум необходим, но они определили, что ратификация торгового соглашения с Канадой без внесения изменений в наш собственный арбитражный закон будет неконституционной», — подчеркнул Варадкар.

Он заявил, что для рассмотрения решений суда необходимо время.

«Нам нужно потратить немного времени, чтобы рассмотреть это, есть семь судебных решений. Я должен признаться, что еще не прочитал их все, как и мои должностные лица, поэтому нам нужно потратить немного времени, чтобы рассмотреть эти суждения», — оценил Варадкар, который в декабре должен занять пост премьер-министра Ирландии. Только после этого предложение может быть представлено кабинету министров.

«Я думаю, что пройдет пара месяцев, прежде чем мы сможем даже представить варианты в кабинет министров», — отметил Варадкар.

Политик отметил, что правительство будет взаимодействовать как с ЕС, так и властями Канады при подготовке к ратификации документа.

Напомним, проблемы с ратификацией CETA возникли не только в Ирландии, но и в некоторых других странах Евросоюза. Хотя соглашение действует по временной схеме еще с 2017 года, эти проблемы пока не преодолены и когда будут преодолены, пока неизвестно.