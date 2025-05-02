Больница Maisonneuve-Rosemont вновь оказалась в центре скандала: власти обещают срочные меры

Состояние одной из крупнейших больниц Монреаля — Maisonneuve-Rosemont — вновь вызвало волну критики и обеспокоенности после серии чрезвычайных происшествий, вызванных сильнейшими штормами на этой неделе. В результате урагана здание получило серьёзные повреждения: были разбиты окна, пострадала как минимум одна медсестра, часть персонала оказалась заблокирована в лифтах, а резервный генератор не работал более часа, в том числе в операционных.

Во вторник вечером на больницу обрушился сильный шторм, вызвав отключение электроэнергии и значительный ущерб инфраструктуре. По сообщениям La Presse и Radio-Canada, окна в некоторых отделениях были выбиты, а в операционных и других критически важных зонах отсутствовало резервное питание. Это привело к отмене десятков операций и эвакуации части пациентов. Медицинский персонал действовал в условиях крайней неопределённости и риска для жизни.

На фоне растущего давления со стороны общественности и медицинского сообщества министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе пообещал найти решение в ближайшие недели, чтобы приступить к долгожданной реконструкции больницы. «Мы найдём решение в ближайшие недели, чтобы работы могли начаться», — заявил министр, подчеркнув, что ситуация требует срочных и решительных действий.

Maisonneuve-Rosemont обслуживает почти треть населения Монреаля и давно считается одной из самых перегруженных и изношенных больниц города. Здание было построено в 1950-х годах и с тех пор практически не подвергалось капитальному ремонту. Персонал регулярно сталкивается с протечками, перебоями в работе лифтов, а теперь — и с угрозой для жизни из-за устаревшей инфраструктуры.

Профсоюзы, врачи и представители местного сообщества требуют от правительства Квебека немедленного начала работ по модернизации больницы. Они отмечают, что дальнейшее промедление может привести к ещё более серьёзным последствиям для пациентов и сотрудников.

Maisonneuve-Rosemont стала символом системных проблем здравоохранения в Квебеке. После последнего инцидента власти пообещали ускорить процесс и объявить конкретные сроки начала реконструкции в ближайшее время. Пациенты, медики и жители Монреаля надеются, что на этот раз обещания будут сдержаны, и больница наконец получит столь необходимое обновление.

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