В Монреале прекращают работу шаттлы вдоль линии REM: что изменится для пассажиров

С понедельника в Монреале перестают курсировать временные автобусные шаттлы, которые дублировали маршрут легкорельсового транспорта REM (Réseau express métropolitain). Такое решение приняли транспортные операторы ARTM и CDPQ Infra после нескольких недель стабильной работы самой линии REM без серьёзных сбоев и поломок.

Временные шаттлы были введены для поддержки пассажиров на случай перебоев и технических проблем, которые сопровождали запуск REM. Однако в последние недели система показала высокую надёжность, а число пассажиров на автобусах резко снизилось. По словам представителей ARTM, низкая загруженность автобусов больше не оправдывает их ежедневную эксплуатацию.

С понедельника прекращают свою работу следующие шаттлы:

722 : RTL — от станции Panama до Центрального вокзала

721 : STL — от станции Brossard до Центрального вокзала

568: STL — от станции Île-des-Soeurs до Центрального вокзала

Автобусные шаттлы сохранятся только на время запланированных остановок и технических работ на линии REM — в основном по вечерам и в выходные дни. В эти периоды пассажиры смогут воспользоваться альтернативным транспортом, чтобы добраться до нужных станций.

Будние дни: REM работает с 5:30 утра до 20:20 (в сторону Gare Centrale) и до 20:40 (в сторону Brossard).

Выходные: В основном линия REM закрыта для проведения работ, и именно тогда запускаются шаттлы.

Обо всех запланированных закрытиях и изменениях в расписании ARTM и CDPQ Infra будут заранее информировать пассажиров.

С понедельника шаттлы вдоль линии REM отменяются для ежедневного пользования.

Во время плановых остановок и работ шаттлы будут доступны для всех пассажиров.

Для проезда на REM и шаттлах требуется действующий проездной билет.

Следите за обновлениями расписания на сайтах ARTM и CDPQ Infra.

Временные шаттлы вдоль линии REM прекращают ежедневную работу благодаря стабильной работе легкорельсового транспорта и низкому спросу. Однако в периоды запланированных технических работ автобусы продолжат обслуживать пассажиров. Следите за объявлениями, чтобы не пропустить важные изменения в расписании вашего маршрута!

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