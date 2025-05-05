В Монреале прекращают работу шаттлы вдоль линии REM: что изменится для пассажиров

Временные шаттлы были введены для поддержки пассажиров на случай перебоев и технических проблем, которые сопровождали запуск REM. Однако в последние недели система показала высокую надёжность, а число пассажиров на автобусах резко снизилось. По словам представителей ARTM, низкая загруженность автобусов больше не оправдывает их ежедневную эксплуатацию.
С понедельника прекращают свою работу следующие шаттлы:
-
722: RTL — от станции Panama до Центрального вокзала
-
721: STL — от станции Brossard до Центрального вокзала
-
568: STL — от станции Île-des-Soeurs до Центрального вокзала
Автобусные шаттлы сохранятся только на время запланированных остановок и технических работ на линии REM — в основном по вечерам и в выходные дни. В эти периоды пассажиры смогут воспользоваться альтернативным транспортом, чтобы добраться до нужных станций.
-
Будние дни: REM работает с 5:30 утра до 20:20 (в сторону Gare Centrale) и до 20:40 (в сторону Brossard).
-
Выходные: В основном линия REM закрыта для проведения работ, и именно тогда запускаются шаттлы.
Обо всех запланированных закрытиях и изменениях в расписании ARTM и CDPQ Infra будут заранее информировать пассажиров.
-
С понедельника шаттлы вдоль линии REM отменяются для ежедневного пользования.
-
Во время плановых остановок и работ шаттлы будут доступны для всех пассажиров.
-
Для проезда на REM и шаттлах требуется действующий проездной билет.
-
Следите за обновлениями расписания на сайтах ARTM и CDPQ Infra.
Временные шаттлы вдоль линии REM прекращают ежедневную работу благодаря стабильной работе легкорельсового транспорта и низкому спросу. Однако в периоды запланированных технических работ автобусы продолжат обслуживать пассажиров. Следите за объявлениями, чтобы не пропустить важные изменения в расписании вашего маршрута!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.