Exterra: Как Канада превращает опасные отходы асбестовых шахт в ценные ресурсы и борется с CO₂

Асбест долгое время считался чудо-материалом: он не горит, прочен и дешев. В XX веке Канада была мировым лидером по добыче асбеста, а город Асбест в Квебеке — настоящей столицей этой индустрии. Однако со временем выяснилось, что мельчайшие волокна асбеста смертельно опасны: они вызывают тяжелые заболевания легких, включая мезотелиому. В 2012 году последняя шахта была закрыта, но в регионе остались миллионы тонн токсичных отходов — асбестовых хвостохранилищ.

Канадская компания Exterra предложила уникальное решение этой проблемы. Она разработала технологию, которая не только обезвреживает асбестовые отходы, но и помогает бороться с глобальным потеплением. Exterra привлекла 20 миллионов канадских долларов на строительство крупнейшего в мире завода по переработке асбестовых хвостохранилищ — Hub I.

Технология Exterra позволяет перерабатывать асбестовые отходы (AMT) в полезные и безопасные материалы:

Оксид магния — востребован в медицине, очистке воды и сельском хозяйстве.

Никелевый концентрат — используется для производства аккумуляторов электромобилей.

Главная инновация — процесс связывания углекислого газа с минералами. В ходе переработки CO₂ фиксируется в стабильных соединениях, а асбестовые волокна полностью уничтожаются. Завод будет работать на возобновляемой энергии, что делает проект углеродно-нейтральным.

Строительство завода Hub I начнется в 2027 году. Предприятие сможет перерабатывать более 300 000 тонн асбестовых отходов в год — это крупнейший подобный проект в мире. При нынешних запасах асбестовых хвостов завод сможет работать более 2000 лет, постепенно превращая опасные отходы в ценные ресурсы.

Проект Exterra — пример того, как современные технологии могут решать старые экологические проблемы и одновременно способствовать борьбе с изменением климата. Это не только шанс для Квебека избавиться от опасного наследия прошлого, но и модель для других стран, где есть схожие проблемы с промышленными отходами.

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