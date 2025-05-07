Канада и США: Новый виток напряжённости в отношениях

В последние недели отношения между Канадой и Соединёнными Штатами вновь оказались в центре внимания мировой общественности. Поводом для очередного витка напряжённости стали резкие заявления главы американского Министерства торговли Говарда Латника, который обвинил Канаду в «паразитировании» на экономике США и назвал её модель управления «социалистической».

Социализм или прагматизм?

В эфире Fox Business Латник заявил:

«Канада фактически паразитировала на нас в течение десятилетий… У неё этот социалистический режим».

Такая риторика не нова для американских политиков, однако в этот раз она прозвучала особенно остро на фоне подготовки к важным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и новым премьер-министром Канады Марком Карни. Латник выразил сомнения в успехе этих переговоров, подчеркнув, что Канада долгие годы существовала за счёт американских рынков и технологий.

Торговые войны и политические амбиции

Отношения между двумя странами осложняются не только экономическими разногласиями, но и политическими заявлениями. Дональд Трамп ранее уже называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором большого штата Канада», а теперь и вовсе не исключает включения Канады в состав США в качестве «51-го штата». По словам Трампа, Канада могла бы избежать торговых ограничений и получить военную поддержку, если бы согласилась на интеграцию.

Однако и Трюдо, и Карни решительно отвергают такие предложения. Новый премьер-министр Канады подчёркивает, что страна останется независимой и не станет частью США, несмотря на давление и угрозы торговыми мерами.

Реакция Канады

Канадское общество и политическая элита едины во мнении: Канада — суверенное государство с собственной моделью развития. Марк Карни после победы Либеральной партии на парламентских выборах сделал укрепление отношений с США одной из главных тем своей кампании, но при этом ясно дал понять, что уступать национальные интересы не намерен.

В ответ на американские тарифы Канада ввела ответные пошлины на ряд товаров из США, поддержав тем самым свои ключевые отрасли — от сельского хозяйства до автомобилестроения. Официальные лица страны подчёркивают, что готовы к диалогу, но не примут ультиматумов.

Перспективы переговоров

Встреча Трампа и Карни в Вашингтоне, несмотря на жёсткую риторику, прошла в относительно конструктивной атмосфере. Однако стороны остались при своих позициях: США не собираются отменять тарифы, а Канада настаивает на сохранении свободной торговли и уважении суверенитета. Ожидать быстрого разрешения конфликта не приходится, но обе страны заинтересованы в поиске компромисса, ведь экономические связи между ними остаются одними из самых тесных в мире.

Заключение

Ситуация вокруг американо-канадских отношений демонстрирует, насколько тесно переплетены экономика и политика двух стран. Несмотря на громкие заявления и угрозы, Канада и США продолжают искать пути для диалога и сотрудничества. Вопрос лишь в том, насколько обе стороны готовы идти на уступки ради сохранения взаимовыгодного партнёрства и стабильности в регионе.

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