Центры обслуживания SAAQ в Квебеке возобновят работу после сбоя системы

Центры обслуживания Автомобильной страховой корпорации Квебека (Société de l’assurance automobile du Québec, SAAQ) вновь откроются для посетителей утром в четверг после масштабного сбоя системы, который привёл к их закрытию на один день.

Сбой произошёл во второй половине дня во вторник и вынудил руководство SAAQ приостановить работу всех сервисных пунктов и партнёрских офисов по всей провинции в среду. Исключение составили только практические экзамены по вождению — кандидаты, записанные на сдачу в этот день, смогли пройти испытание, тогда как все остальные услуги, включая теоретические тесты и другие приёмы, были отменены.

В SAAQ заверили, что никакие персональные данные клиентов не пострадали, а причиной сбоя стали технические проблемы с группой серверов, обеспечивающих ключевые сервисы организации. Для скорейшего устранения неполадок специалисты SAAQ работали совместно с компанией Microsoft.

С четверга центры обслуживания SAAQ возобновят работу в обычном режиме, и жители Квебека смогут вновь воспользоваться всеми стандартными услугами — от продления водительских прав до оформления документов. Всем клиентам, чьи приёмы были отменены, сотрудники SAAQ свяжутся для переноса визита на новую дату.

Для получения актуальной информации и поиска ближайшего центра рекомендуется посетить официальный сайт SAAQ или следить за обновлениями в их социальных сетях.

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