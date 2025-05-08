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Новости Центры обслуживания SAAQ в Квебеке возобновят работу после сбоя системы

Центры обслуживания SAAQ в Квебеке возобновят работу после сбоя системы

Виктория Христова Май 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 34 Просмотров

Центры обслуживания Автомобильной страховой корпорации Квебека (Société de l’assurance automobile du Québec, SAAQ) вновь откроются для посетителей утром в четверг после масштабного сбоя системы, который привёл к их закрытию на один день.

Сбой произошёл во второй половине дня во вторник и вынудил руководство SAAQ приостановить работу всех сервисных пунктов и партнёрских офисов по всей провинции в среду. Исключение составили только практические экзамены по вождению — кандидаты, записанные на сдачу в этот день, смогли пройти испытание, тогда как все остальные услуги, включая теоретические тесты и другие приёмы, были отменены.

В SAAQ заверили, что никакие персональные данные клиентов не пострадали, а причиной сбоя стали технические проблемы с группой серверов, обеспечивающих ключевые сервисы организации. Для скорейшего устранения неполадок специалисты SAAQ работали совместно с компанией Microsoft.

С четверга центры обслуживания SAAQ возобновят работу в обычном режиме, и жители Квебека смогут вновь воспользоваться всеми стандартными услугами — от продления водительских прав до оформления документов. Всем клиентам, чьи приёмы были отменены, сотрудники SAAQ свяжутся для переноса визита на новую дату.

Для получения актуальной информации и поиска ближайшего центра рекомендуется посетить официальный сайт SAAQ или следить за обновлениями в их социальных сетях.

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