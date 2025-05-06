В Альберте может пройти референдум об отделении от Канады: заявление премьер-министра Даниэля Смита

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит объявила о возможности проведения в 2026 году референдума об отделении провинции от Канады. Такое решение может быть принято в случае, если граждане соберут необходимое количество подписей для инициативы. Об этом Смит заявила 5 мая в прямом эфире, прокомментировав нарастающее недовольство федеральной политикой после недавних выборов.

Причины недовольства

Недовольство жителей Альберты связано с политикой федерального правительства Либеральной партии во главе с Марком Карни, которая, по мнению властей провинции, не учитывает интересы региона, богатого нефтью и газом. Особое раздражение вызывают высокие налоги на выбросы углерода и ограничения в нефтегазовой отрасли — ключевой сфере экономики Альберты.

Победа либералов на выборах 28 апреля, при которой они получили лишь три из 51 мандата в Альберте и Саскачеване, усилила чувство маргинализации и отчуждения. По данным опросов, 25 % жителей Альберты считают себя в первую очередь альбертцами, а не канадцами, а около 30 % готовы поддержать отделение при сохранении либерального правительства.

Упрощённый механизм запуска референдума

Смит подчеркнула, что правительство провинции не будет самостоятельно инициировать референдум, однако поддержит гражданскую инициативу, если петиция соберёт 177 тысяч подписей. Этот порог установлен новым законом №54, принятым 29 апреля, который снизил требования к числу подписей с 600 тысяч до 10 % от явки на последних выборах, существенно упрощая процесс.

Создание панели для обсуждения будущего Альберты

Премьер-министр объявила о создании специальной панели «Alberta Next», которая займётся обсуждением идей и жалоб жителей провинции. По её словам, голоса тех, кто недоволен нынешним положением дел в Конфедерации, нельзя игнорировать.

Позиция коренных народов

Лидеры коренных народов Альберты и Саскачевана уже выразили несогласие с идеей отделения, напомнив, что значительная часть территории регулируется историческими договорами (Treaties 6, 7 и 8), заключёнными задолго до образования провинции. Они подчеркнули, что эти земли не принадлежат провинциальному правительству и любые попытки отделения должны учитывать права коренных народов.

Итоги

Заявление Даниэля Смита отражает растущее напряжение между Альбертой и федеральным центром. Возможный референдум об отделении становится реальной политической перспективой на фоне недовольства федеральной политикой и усиливающегося регионального сепаратизма. В ближайшие годы ситуация в провинции будет оставаться одной из ключевых тем в канадской политике.

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