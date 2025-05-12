Делегация из Вермонта устроила символическую акцию на рынке Жан-Талон

В субботу, 10 мая, делегация избранных представителей штата Вермонт посетила монреальский рынок Жан-Талон, чтобы выразить протест против тарифной политики президента США Дональда Трампа и поддержать экономические связи с Канадой.

В состав делегации вошли министр финансов Вермонта Майк Пичиак и мэр Берлингтона Эмма Малвани-Станак. Они прошлись по рядам рынка, приобретая канадские товары и оплачивая их в долларах США по курсу один к одному — символический жест солидарности и поддержки канадских производителей.

«Этот поступок иллюстрирует нашу волю к справедливости и экономическому уважению», — отметили организаторы акции. Представители Вермонта подчеркнули, что Канада является важным партнёром и соседом, а торговая война и тарифные меры негативно сказываются на экономике обоих регионов.

Мэр Берлингтона Эмма Малвани-Станак подчеркнула, что экономика Вермонта тесно связана с Канадой, и тарифы уже влияют на туризм и бизнес. Она отметила, что из-за снижения числа канадских туристов в местных маринах ожидается спокойное лето.

Участники акции также носили значки с перечёркнутой цифрой «51» — отсылка к заявлениям Трампа о возможной аннексии Канады как «51-го штата». Это стало напоминанием о том, что многие американцы выступают за добрососедство и партнёрство с Канадой.

Инициатива была организована жительницей Монреаля, проживающей в Вермонте, Мириам Хансен, и журналистом Аленом Солнье, которые ранее провели аналогичные акции в поддержку канадско-американских отношений.

Таким образом, акция на рынке Жан-Талон стала ярким символом солидарности и протеста против политики, угрожающей стабильности и развитию экономических связей между соседними странами.

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