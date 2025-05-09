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Жители Монреаля требуют строгий ночной комендантский час для аэропорта

Виктория Христова Май 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 40 Просмотров

На ежегодном публичном собрании администрации аэропорта Монреаля (ADM) в этот четверг страсти накалились: жители близлежащих районов громко выразили недовольство постоянным шумом от самолётов. По словам горожан, шумовое загрязнение стало серьёзной проблемой, из-за которой многие просыпаются по ночам и страдают от недосыпа.

«Это не редкий случай — это происходит постоянно», — отметил один из выступавших на встрече.

Активисты движения Mères au front Montreal призвали ввести строгий ночной комендантский час для всех рейсов с 23:00 до 7:00, чтобы защитить здоровье и покой жителей. Однако администрация аэропорта предложила более мягкий вариант — ограничить взлёты и посадки только с 1:00 до 6:00 утра в рамках новой системы управления шумом. Сейчас этот проект ожидает одобрения от Министерства транспорта Канады.

«То, что нам предлагают, не отражает реальности людей, живущих рядом с аэропортом», — заявила Натали Эйнсли из Mères au front Montreal.

На встрече также поднимались вопросы экологии. Руководство аэропорта объявило о планах строительства центра декарбонизации, для чего потребуется частично осушить прилегающие водно-болотные угодья. Экологи и местные активисты уверены, что это нанесёт ущерб биоразнообразию и приведёт к деградации окружающей среды.

Планы по расширению аэропорта, включая строительство новых терминалов и гейтов, вызывают всё большее недовольство среди жителей и защитников природы. Уже запущены петиции и судебные иски с требованием приостановить расширение до проведения более тщательных экологических экспертиз и общественных консультаций.

Администрация аэропорта утверждает, что стремится найти баланс между экономическим развитием и благополучием местных жителей, ссылаясь на усилия по управлению шумом и минимизации неудобств. Однако многие жители настаивают: только полный ночной комендантский час и реальные экологические гарантии смогут обеспечить достойное качество жизни в районе аэропорта.

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